Одеського активіста затримали за підозрою у вимаганні

Одеський «активіст» Євген Резвушкін затриманий за підозрою в великому здирництві. Про це редакції розповіло джерело в поліції, повідомляє Думська.

За словами співрозмовника, лідер організації «Автомайдан Одеса» і власник приватної охоронної фірми «Варта міста» попався в момент, коли вимагав 15 тисяч гривень від підприємця, який утримує незаконний зал гральних автоматів.

Зараз Резвушкін знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Запобіжний захід йому буде обирати Біляївський районний суд Одеської області.

Нагадаємо, Євген також фігурує в головному виробництві, відкритому за ознаками частини 3 ст. 298 КК України ( «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини»). Йдеться про розграбування царського скіфського кургану в селі Скобелеве Казанківського району Миколаївської області.