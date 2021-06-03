Єгипет вакцинував весь туристичний персонал на найвідоміших курортах

Влада Єгипту завершила вакцинацію туристичного персоналу від коронавірусу на курортах Червоного моря і Південного Синаю, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

"Вакцинація наших співробітників — це всього лише один із заходів, які ми вживаємо для забезпечення того, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту" , — сказав аль-Анані.

Так, повністю вакцинований персонал, що працює в закладах, включаючи готелі, курорти, кафе, ресторани, базари і туристичний транспорт в провінціях Червоне море і Південний Синай.

"Акція вакцинації буде продовжена в провінціях Червоне море і Південний Синай з метою завершити вакцинацію всього населення цих двох провінцій до кінця червня 2021 року" , — заявив міністр.

За словами аль-Анані, також розпочато вакцинацію туристичного персоналу на інших принципово важливих напрямах, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан.