Російського гонщика Формули-1 можуть забрати до армії

Російського гонщика Формули-1 можуть забрати до армії

Росія може втратити свого єдиного представника в Формулі-1 Микиту Мазепина, який виступає за команду Haas. Гонщика можуть забрати в армію, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив його батько Дмитро в інтерв'ю виданню ТАСС. За словами власника компанії "Уралхім", під час навчання в університеті Микита пропускав заняття на військовій кафедрі через зайнятість у гонках.

"У Микити 23 гонки, а йому кажуть, що треба в армію. Йому сказали, що якщо він не з'являвся на зборах регулярно, то кафедри не буде. І він мене питає: "Що робити, тато? У мене кожні два тижні гонка". І кому це питання задавати, і мова не про Микиту Мазепина, а про всіх, питання навчання та спорту є актуальним", – обурився батько гонщика.

Відзначимо, що в 2020 році Мазепин-молодший виступав на змаганнях у класі Формули-2 в складі команди Hitech GP. За підсумками сезону він посів п'яте місце.

Микита Мазепин виступає за Haas
Микита Мазепин виступає за Haas
Мазепин не найкращим чином почав сезон
Мазепин не найкращим чином почав сезон

Росіянин вкрай невдало почав сезон у найпрестижнішій гоночній серії. Він є одним з п'яти пілотів, які не набрали жодного очка в загальному заліку після п'яти Гран-прі. Більш того, Микита тричі посідав останнє місце, один раз не доїхав до фінішу, і тільки в одному випадку закінчив гонку передостаннім.

Результати Микити Мазепина
Результати Микити Мазепина. Джерело: Формула 1

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