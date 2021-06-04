Російського гонщика Формули-1 можуть забрати до армії

Росія може втратити свого єдиного представника в Формулі-1 Микиту Мазепина, який виступає за команду Haas. Гонщика можуть забрати в армію, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив його батько Дмитро в інтерв'ю виданню ТАСС. За словами власника компанії "Уралхім", під час навчання в університеті Микита пропускав заняття на військовій кафедрі через зайнятість у гонках.

"У Микити 23 гонки, а йому кажуть, що треба в армію. Йому сказали, що якщо він не з'являвся на зборах регулярно, то кафедри не буде. І він мене питає: "Що робити, тато? У мене кожні два тижні гонка". І кому це питання задавати, і мова не про Микиту Мазепина, а про всіх, питання навчання та спорту є актуальним" , – обурився батько гонщика.

Відзначимо, що в 2020 році Мазепин-молодший виступав на змаганнях у класі Формули-2 в складі команди Hitech GP. За підсумками сезону він посів п'яте місце.

Микита Мазепин виступає за Haas

Мазепин не найкращим чином почав сезон

Росіянин вкрай невдало почав сезон у найпрестижнішій гоночній серії. Він є одним з п'яти пілотів, які не набрали жодного очка в загальному заліку після п'яти Гран-прі. Більш того, Микита тричі посідав останнє місце, один раз не доїхав до фінішу, і тільки в одному випадку закінчив гонку передостаннім.