У Києві зникне провулок Терешкової та з’явиться сквер Сліпака
Комісія з питань найменувань при мері Києва підтримала кілька пропозицій громадськості про присвоєння нових назв скверам, площам, вулицям і провулкам, повідомляє Вечерний Киев.
Зокрема, у столиці з’явиться вулиця Осипа Мандельштама, бульвар Павла Вірського та сквер імені Героя України, відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув у 2016 році від кулі ворожого снайпера на Донбасі. Водночас з карти Києва зникне провулок Валентини Терешкової та ще кілька назв, що пов’язані з іменами більшовиків, діячів Російської імперії та СРСР.
Єдине питання, остаточне рішення по якому відклала Комісія, стосується перейменування скверу імені Чкалова на сквер імені Євгена Чикаленка — мецената та одного з ініціаторів створення Української Центральної Ради. «До Комісії звернувся ініціатор з пропозицією перейменувати цей сквер на честь видатного актора Богдана Ступки, а ім’я Євгена Чикаленка увічнити у назві одного зі скверів біля Києво-Могилянської академії», — пояснив Тиміш Мартиненко-Кушлянський
Він сподівається, що Київрада підтримає всі ухвалені Комісією пропозиції, оскільки вважає їх обґрунтованими, логічними, зрозумілими та, на його думку, неконфліктними.
Отже, Комісія підтримала перейменування:
- вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;
- провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;
- вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;
- вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;
- вулиці Радгосп «Совки» у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;
- провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;
- вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;
- вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;
- 2-го провулка Валентини Терешкової у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.
Члени Комісії також присвоїли нові назви одній вулиці та двом площам:
- проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу «Новопечерські Липки» у Печерському районі назву «вулиця Миколи Костомарова»;
- безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви «Кловська площа»;
- безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви «площа Відрадна».