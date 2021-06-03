Владелец авто может отвечать за ДТП даже если Он не водитель

В Верховном суде Украины фактически решили, что владелец автомобиля в случае ДТП не освобождается от ответственности даже в случае, если вина за инцидент на дороге лежит на другом лице, управлявшем авто, повідомляє Страна.ua.

Соответствующее постановление по делу № 450/4163/18 судьи приняли 21.04.2021.

Такое решение было принято в деле, истцом в котором выступало моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Его представитель обратился в суд с иском к водителю, который совершил ДТП, о взыскании в порядке регресса понесенных расходов в виде регламентированной выплаты.

Истец ссылался на то, что вина ответчика подтверждается постановлением следователя о закрытии уголовного производства и который на дату совершения ДТП не имел действующего договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В результате данного ДТП пешеход получил тяжелые телесные повреждения, которому в соответствии с расчетом на выплату страхового возмещения начислено убытки по повреждению здоровья в размере 63 384 грн. Указанные средства МТСБУ выплатило потерпевшему, поскольку они лично виновником ДТП не были возмещены.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска. Судебные решения мотивированы тем, что истцом не доказаны обстоятельства вины ответчика в причинении вреда, а такой вред причинен по вине потерпевшего, потому отсутствуют основания для его возмещения.

Коллегия судей Гражданского суда ВС не согласилась с выводами судов предыдущих инстанций, указав следующее.

Особенностью возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности (кроме случая возмещения вреда, причиненного вследствие взаимодействия нескольких источников повышенной опасности), является то, что владелец такого источника обязан возместить причиненный ущерб независимо от его вины. Вместе с тем ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, имеет свои пределы, за которыми ответственность исключается. К ним относятся непреодолимая сила и умысел потерпевшего.

Обязанность доказывания умысла потерпевшего или наличия непреодолимой силы законом возлагается на владельца источника повышенной опасности, поскольку действует гражданско-правовая презумпция причинителя вреда.

В то же время, действующее законодательство не предусматривает такого основания для освобождения от ответственности владельца источника повышенной опасности как вина потерпевшего, на которую сослались суды предыдущих инстанций.

При этом, согласно части второй статьи 1193 ГК Украины, если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины потерпевшего (а в случае вины лица, причинившего вред, - также от степени его вины) размер возмещения уменьшается, если иное не установлено законом, то есть грубая неосторожность потерпевшего может быть основанием для уменьшения размера возмещения, а не отказа в полном объеме.

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов, предусмотренных частью первой статьи 1195 этого Кодекса, в случае возмещения вреда, причиненного смертью кормильца и в случае возмещения расходов на погребение (часть третья статьи 1193 ГК Украины).

С учетом изложенного, коллегия судей решила, что рассматривая дело, суды предыдущих инстанций не учли, что отсутствие вины водителя транспортного средства и закрытие уголовного производства в отношении него не освобождает последнего от обязанности возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, то есть лицо, причинившее вред источником повышенной опасности, отвечает и за случайное его причинение (без вины).