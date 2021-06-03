Білорусь вислала американських дипломатів

Білоруська влада ухвалила рішення про висилку американських дипломатів і технічних співробітників Посольства США в Мінську, повідомляє РБК-Україна.

Відповідне повідомлення було направлено до Держдепартаменту, повідомив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

"Сьогодні Білорусь інформувала США, що вона вводить нові обмеження на чисельність американського дипломатичного і технічного персоналу в нашому посольстві в Мінську" , — сказав він.

За його словами, ці заходи вступають в силу з 13 червня. Прайс також нагадав, що США 28 травня оголосили про відновлення з 3 червня санкцій проти девʼяти підприємств Білорусі.

Представник Держдепу висловив розчарування рішенням білоруської влади, а також станом відносин Вашингтона і Мінська.

Про заходи у відповідь на висилку американських дипломатів Прайс нічого не сказав. Він зазначив, що посол США в Білорусі Джулі Фішер, яка перебуває за межами країни, продовжить підтримувати демократичні прагнення білоруського народу і взаємодіяти з продемократичним рухом, ЗМІ, студентами та іншими членами громадянського суспільства.