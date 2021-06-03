НАБУ відкрило справу через іспанську віллу Артура Герасимова

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом недекларування вілли в Іспанії нардепа, співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова, повідомляє Вести.

"Детективи здійснюють досудове розслідування, відповідні відомості були внесені до реєстру генеральним прокурором ще на початку травня, і зараз слідство триває", - заявила спікер НАБУ Світлана Олефір.

Про те, що нардеп Герасимов не задекларував іспанську віллу, якою володіє разом з дружиною (це, до речі, двоповерховий будинок в провінції Аліканте), ще в квітні розповіли журналісти програми "Схеми: корупція в деталях". Зараз в НАБУ кажуть, що в разі доведення провини нардепа може очікувати штраф в розмірі від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.