Венедіктова повідомила про статус Порошенка у справі Медведчука та Козака

Генпрокурор України Ірина Венедіктова розповіла, який статус має Петро Порошенко у справі Медведчука і Козака яких підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів, повідомляє УНИАН.

Про це вона розповіла у ток-шоу "Право на владу".

"Я думаю, що нам тут не варто грати в паси. П'ятий президент Порошенко у цьому провадженні - свідок. Зараз ми всі обурені. Суспільство хоче відповіді. І ми професійно до відповіді і до правди дійдемо. Я не можу зараз сказати винний він чи ні. Тому, що вийде так, що справу з кримінально-процесуальної площини ми переведемо у політичну" , - розповіла вона.

Також генпрокурорка додала, що Порошенка запрошують на допити до СБУ.