США поділяться вакциною від COVID-19 з Україною

США оголосили про пожертвування мільйонів доз вакцини від коронавірусу. У списку країн, які отримають препарати, також є Україна, повідомляє Факти.ICTV.

Про це стало відомо в четвер, 3 червня, під час прес-конференції адміністрації Джо Байдена. Як підкреслив президент США, вакцинами діляться через те, що значна частина американців вже отримала щеплення. Крім того, глобальна несправедливість по розподілу вакцини є кричущою.

До кінця червня США планує розподілити 80 млн доз між різними країнами. З першої партії у 25 млн доз 19 млн доз піде на глобальну ініціативу Covax, а 6 млн дістанеться партнерам Штатів. Серед них - Україна, Канада, Грузія, Єгипет, Ірак та інші.

З резерву США відправлять препарати виробників Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.