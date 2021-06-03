NEFCO не хоче поновлювати інвестиції у відновлювальну енергетику України

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) як і раніше відмовляється інвестувати в нові проєкти у сфері відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні, чекаючи, коли уряд України почне дотримуватися взятих на себе зобов'язання і в країні буде встановлена ​​стабільна і прогнозована інвестсередовище, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як говориться в листі організації Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) в четвер, яке агентство оприлюднило на своєму сайті, NEFCO вважає введення акцизного податку на електроенергію ВДЕ неправильним кроком, пропонуючи субсидувати чисту енергію, збільшуючи податок на викиди CO2.

Організація також стурбована невиконанням "гарантованим покупцем" зобов'язань по оплаті виробленої ВДЕ електроенергії, що порушує досягнуті торік з урядом домовленості.

"NEFCO серйозно розчарована тим, що уряд України заднім числом знижує зелені тарифи для вже затверджених проєктів" , - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, керуючий директор NEFCO Тронд Мое на початку грудня минулого року заявив про припинення інвестицій в нові проєкти ВДЕ через ситуацію з боргами з оплати виробленої електроенергії.