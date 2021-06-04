У США відправили до в'язниці чиновницю за злив даних про РФ

Колишня співробітниця мінфіну США відправиться у в'язницю на шість місяців за розголошення ЗМІ даних про посольство Росії у Вашингтоні та іншої конфіденційної інформації, повідомляє Лента.Ру.

Наталі Мейфлауер Саурс-Едвардс (Natalie Mayflower Sours Edwards) засудили до шести місяців тюремного ув'язнення у федеральній в'язниці за незаконне розкриття звітів про підозрілу активність та іншої інформації. При міністерстві фінансів вона працювала старшим радником в управлінні по реалізації законодавства у сфері фінансових злочинів.

Відзначається, що Саурс-Едвардс передала інформацію про посольство Росії в США, про Марію Бутіну, Пола Манафорта та про компанії Prevezon Alexander. Протягом року (приблизно з жовтня 2017 року і до жовтня 2018 року) чиновниця надавала журналістам конфіденційні текстові документи та фотографії.

Так, в американських виданнях з'являлися дані про фінансування російського посольства у Вашингтоні, при цьому офіційні претензії пред'явлені не були. У МЗС Росії заявляли, що подібні випадки є неприйнятними. Федеральний прокурор США в Нью-Йорку Одрі Стросс підкреслила, що Саурс-Едвардс покарали за зловживання повноваженнями.