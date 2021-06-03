СБУ знайшла схрон бойовиків "ЛНР": в арсеналі були заборонені міни

У Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили арсенал бойовиків терористичної організації “ЛНР, повідомляє Факти.ICTV.

Схрон обладнали на горищі закинутої дачної будівлі на околиці селища Привілля. Зокрема, правоохоронці виявили так звану міну-жабу, яку заборонено Оттавською конвенцією 1997 року.

Крім того, зі схованки було вилучено:

5 гранатометних пострілів для РПГ-22;

4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

протипіхотна стрибаюча осколкова міна ОЗМ-72;

2 протитанкові міни ТМ-62 загальною потужністю майже 14 кг в тротиловому еквіваленті;

6 ручних гранат різних модифікацій;

6 гранатометних пострілів ВОГ.

Вилучені боєприпаси було знищено піротехнічною службою ДСНС.