Збирали на общак: на Прикарпатті завели справи на двох тюремних "наглядачів"

Двом ув'язненим- "наглядачам" у тюремній установі на Прикарпатті повідомили про підозри. Це уродженець Грузії та житель Волині. Вони встановили свій авторитет серед ув'язнених і змушували їх порушувати правила перебування і платити їм гроші заради "злодійських традицій, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області встановили, що "наглядачі" вимагали кошти від ув'язнених, примушуючи поповнювати так званий "общак". Крім того, вони організовували поставки заборонених предметів на територію СІЗО, зокрема наркотичних засобів і психотропів.

Також поліцейські задокументували факт вимагання фігурантами 3 000 доларів США для "общака". При цьому вони залякували ув'язненого та його родичів, погрожуючи застосувати силу у разі відмови платити.

У середу, 2 червня, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури обом зловмисникам повідомили про підозри. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) Кримінального кодексу України.

Одного зі "наглядачів" також підозрюють в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Крім того, за участю полку поліції особливого призначення та за сприяння працівників СІЗО зараз проводяться обшуки в камерах, де утримуються "наглядачі". Досудове розслідування триває.