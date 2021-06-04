Шевченко прокоментував матч з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що перемога над Північною Ірландією (1:0) стала для його підопічних важливим моментом з точки зору впевненості в собі. За його словами, товариський статус матчу не говорить про те, що його результат не має значення, повідомляє Обозреватель.

На післяматчевій пресконференції наставник нашої національної команди зазначив, що гравцям потрібно продовжувати працювати над реалізацією гольових нагод. Андрій Миколайович вважає, що наша команда провела непоганий поєдинок.

"Вже сказав на передматчевій пресконференції, що для нашої впевненості цей матч був дуже важливим. Я акцент робив на тому, що результат все одно дуже важливий, навіть якщо це товариські ігри. Думаю, хлопці перейнялися цим. Було прагнення, бажання перемогти. Знову не реалізували багато моментів – думаю, треба продовжувати над цим працювати. У другому таймі команда трохи втомилася. Було видно, думаю, брак був пов'язаний ще з цим. У загальному провели непогану гру" , – цитує слова Шевченка видання Tribuna.

Він також розповів про тактику, яку підготував на матч із Північною Ірландією.

"Готувалися до цього суперника, тому що розуміли наскільки ця команда грає вертикально. Дуже було важливо тримати лінію чотирьох захисників, бути постійно готовими, щоб вони в будь-який момент могли захищатися. Тому намагалися якомога менше піднімати крайніх захисників, шукати вертикальні передачі між лініями з хорошими відкриванням наших півзахисників. Вже після цього з передачами за спину у вільні зони. У першому таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів вибігав, Ярмоленко. Вважаю, півзахисники своє завдання виконали" , – підсумував Шевченко.

Нагадаємо, що 7 червня збірна України проведе заключний товариський матч проти Кіпру, а потім розпочне свій шлях на Євро-2020. Наша команда зустрінеться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).