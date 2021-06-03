Глава НАЗК похвалився в ООН антикорупційним IТ-досвідом

Україна веде активну боротьбу з корупціонерами та за сім років стала одним зі світових лідерів у розробці антикорупційних ІТ-рішень. Про це під час виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН проти корупції у Нью-Йорку заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, повідомляє Коментарі.

Перемогти у війні на Донбасі та боротьбі з корупціонерами Україна може лише за допомогою прогресивної зброї, вважає голова НАЗК. Сучасні цифрові інструменти, якісне законодавство та сильні антикорупційні інститути мають допомогти України викорінити корупцію, зазначив посадовець.

"Ми маємо не одну, а дві війни в Україні. Поряд із загрозою з боку російських військ Україна веде активну боротьбу з корупціонерами. Боротьбу за демократичні цінності, за стале демократичне майбутнє. Джерелами цих воєн є особливості нашого радянського минулого" , — вважає Новіков.

За його словами, запровадження електронної системи державних закупівель Prozorro за останні п’ять років дозволило заощадити понад 6 млрд дол.

"За три роки ми плануємо зробити 100 % публічних послуг доступними в інтернеті, що значно зменшить можливості розповсюдження корупції. Водночас Україна є першою країною, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників" , — розповів голова НАЗК.

Реєстр електронних декларацій НАЗК має найбільшу базу даних про активи публічних службовців та відкритий для всіх українців, продовжив Новіков. Щороку посадовці подають до реєстру понад 800 тис. декларацій, а система автоматично порівнює ці дані з інформацією в 14 інших державних реєстрах.

"Завдяки роботі НАЗК Україна вперше в історії побачила затримання високопосадовців. Серед них — народні депутати, судді, керівники державних підприємств та голова Державної фіскальної служби" , — заявив Новіков.

Він додав, що НАБУ активізувало співробітництво України із колегами з Польщі та США, а від Антикорупційного суду очікують гідних покарань для корупціонерів.