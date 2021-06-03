Жителів Латвії закликали утриматися від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ Латвії закликає жителів утриматися від неважливих поїздок до Білорусі після того, як сусідня країна посилила правила перетину кордону, щоб обмежити виїзд з республіки, повідомляє ТАСС.

Про це в четвер заявив прес-секретар МЗС Яніс Бекеріс.

"Беручи до уваги ситуацію з безпекою, особливо закликаємо оцінити необхідність поїздок у Білорусію. Крім того, строгі правила міграції були ще посилені. Вони можуть торкнутися і наших підданих, і білорусів, у яких є постійний вид на проживання в Латвії" , - сказав він в інтерв'ю Латвійському телебаченню.

"Нинішній порядок передбачає, що з Білорусії зможуть виїхати ті люди, у кого є дозвіл на довгострокове перебування в іншій країні, але не частіше, ніж раз на півроку. Тому МЗС оновив попередження для мандрівників, з нормами можна ознайомитися на нашій домашній сторінці" , - додав він.

Державний прикордонний комітет Білорусі 31 травня повідомив, що для громадян цієї країни та іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусії, виїзд тимчасово обмежений.