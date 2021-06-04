Венедиктова: розслідування справи Медведчука розпочато рік тому
Опубліковані журналістами Bihus.info записи переговорів нардепа від Опозиційної платформи — За життя Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях щодо нього, повідомляє Новое время.
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі Право на владу.
«Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди», — сказала генпрокурор.
Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.
«По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод — це труба. Рік тому ми сиділи та планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій — це вугілля, там теж є провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде», — додала вона.