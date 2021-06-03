Венедиктова: записи розмов Медведчука від Bihus.info є в кримінальних провадженнях

Опубліковані журналістами Bihus.info записи переговорів нардепа від Опозиційної платформи — За життя Віктора Медведчука є в кримінальних провадженнях щодо нього, повідомляє Новое время.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі Право на владу.

«Що стосується плівок з розслідувань Bihus.Info, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях. Ми зараз те, що чуємо в розслідуваннях Bihus.Info, там три епізоди» , — сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що розслідування за епізодами, про які йдеться в плівках, почалися ще до публікації цих записів.