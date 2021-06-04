У Німеччині поїзда повністю перейдуть на природну енергію

Німецькі поїзди планують повністю перевести на поновлювані джерела енергії. Шкідливі викиди від залізничної системи транспорту Німеччини зведуть до мінімуму до 2038 року, повідомляє Лента.Ру.

Основний національний залізничний оператор Німеччини - концерн Deutsche Bahn (DB) - має намір в найближчі 17 років переключити всі локомотиви, які курсують по країні на електроенергію з відновлюваних джерел, в тому числі від сонця, вітру, біомаси та води, пише видання Deutsche Welle (DW).

DB вже уклала контракти на постачання електрики від сонячної електростанції від компанії Enerparc в землі Мекленбург на найближчі 30 років. У 2021 році витрати на «чисту» енергетику складуть понад 60 відсотків витрат концерну.

Сукупна річна витрата енергії поїздами концерну становить 10 терават-годин, що приблизно дорівнює енергоспоживанню всього Гамбурга, другого за величиною міста в Німеччині.