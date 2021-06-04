Вперше повністю розшифрований геном людини

Міжнародна група вчених Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium вперше повністю розшифрувала геном людини. Так, дослідники заявили, що отримали інформацію про 8% спадкового матеріалу, які раніше не були вивчені, повідомляє Обозреватель.

Як передає ZME Science﻿, в T2T Consortium завершили створення першої дійсно повної послідовності 3,055 млрд пар основ генома людини. Відзначимо, що стаття вчених про висновки їх роботи ще проходить стадію рецензування.

Геном являє собою суму всіх послідовностей ДНК і мітохондріальної ДНК (мтДНК) в клітці. Він містить всі необхідні для виживання і розмноження інструкції, які складаються з будівельних блоків або пар основ (G, A, T і C). Їх порядок кодує біологічну інформацію.

Як вказали дослідники проекту "Геном людини" (HGP), вони застосували розроблений самостійно метод секвенування. Його група представила ще в 2003 році після 13 років експериментів (фінансування яких склало 3 млрд доларів), що стало проривом в науці і призвело до революції в геноміки.

Однак тоді геном так і не змогли прочитати на 100% через технологічних обмежень.

Технологія секвенування полягає в тому, що вона не ріже ДНК на дрібні шматочки, порушуючи її, а сканує спеціальним лазером, пропускаючи через наноскопіческіх отвір, в результаті чого виходить довга послідовність. Такий метод відрізняється більш високою точністю.

Поки вчені очікують експертну оцінку і схвалення їх роботи. У разі позитивної відповіді це відкриття ознаменує собою нову еру в геноміки, а дослідники продовжать свою роботу.