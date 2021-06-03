Катастрофа МАУ: чотири країни направили вимоги Ірану

Україна, Канада, Велика Британія і Швеція направили вимоги Ірану у зв’язку зі збиттям літака МАУ під Тегераном у січні 2020 року, повідомляє Новое время.

Автори заяви - Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752. Вони наголосили, що дії та бездіяльність влади Ірану порушують міжнародне право, передає пресслужба МЗС України.

У спільній заяві країни вимагають від Ірану забезпечити репарації в повному обсязі. Також держави вимагають визнати неправомірні дії та надати повний звіт про обставини, які призвели до катастрофи, публічно вибачитись, повернути зниклі та вкрадені речі жертв, забезпечити прозорість кримінального розслідування, виходячи з принципів верховенства права, виплатити справедливу компенсацію матеріальної та моральної шкоди, завданої жертвам і їхнім сім'ям.

«Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів з репарацій, які ми будемо проводити добросовісно» , - сказано в заяві.

2 червня в Києві почались переговори української сторони з іранською делегацією на чолі із заступником міністра закордонних справ країни Мохсеном Бахарвандром.