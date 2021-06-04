Литва дислокує додаткові сили на кордоні з Білоруссю. Крім власних сил, Литва розраховує дислокувати на кордоні прикордонні сили ЄС, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова литовської служби охорони державного кордону генерал Рустамас Любаєвас в LRT.

Повідомляється, що цього року налічується вже 189 нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі, нелегально перетнувши кордон. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. За словами Любаєваса, тенденцію збільшення потоків нелегальних мігрантів через держкордон у Литві помітили ще з кінця минулого року. З вересня-жовтня кількість нелегальних мігрантів збільшувалася, а піку сягнула в березні-квітні.

У порівнянні з минулими двома роками, потоки зросли у два рази, і це, як зазначається, "не може не турбувати".

Як зауважує Любаєвас, національна належність мігрантів останнім часом істотно змінилася - зараз, в основному, це громадяни Іраку, Сирії, Туреччини, а також Російської Федерації (в основному це особи чеченського походження). У 2018-2019 роках ці групи становили громадяни колишнього Радянського Союзу (наприклад, з Таджикистану), або громадяни з Азії (наприклад, В'єтнаму).