Виробник м'яса JBS повністю відновив роботу після кібератаки

В американській м’ясопереробній компанії JBS USA оголосили, що всі її глобальні об'єкти повністю готові до роботи після кібератаки, яку, як вважається, здійснили російські хакери, повідомляє Українська правда.

Наразі всі підприємства JBS по всьому світу працюють у звичайному режимі. Зазначається, що будь-які втрати виробництва в глобальному бізнесі компанії будуть повністю відновлені до кінця наступного тижня, що обмежить будь-який можливий негативний вплив на виробників, споживачів і персонал компанії.

Генеральний директор JBS USA Андре Ногейра каже, що "злочинці ніколи не могли отримати доступ до наших основних систем, що значно знизило потенційний вплив". Зашифровані сервери резервного копіювання, що не були уражені під час кібератаки, дозволили повернутися до роботи раніше, ніж очікувалося.

Як повідомляється, нині компанії не відомо про те, що дані клієнтів, постачальників або співробітників були скомпрометовані або використані не за призначенням в результаті ситуації, що виникла.