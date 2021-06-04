Туреччина знайшла ще одне родовище газу в Чорному морі

Туреччина виявила нові родовища природного газу в Чорному морі та незабаром може оголосити про це офіційно, повідомляє УНІАН.

Попередні дослідження показали, що в новому родовищі Амасра-1 знаходяться значні запаси газу передає Bloomberg.

При цьому влада країни не проводила аудит жодного з нових відкритих родовищ в Чорному морі, відзначає видання.

У Міненерго країни відмовилися коментувати відкриття нового родовища. При цьому на початку тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю пообіцяв у п'ятницю принести "хороші новини" з узбережжя Чорного моря.

Президент Ердоган бачить у відкритті родовищ рішення економічних вразливостей Туреччини. Серед таких проблем - імпорт енергоносіїв, які необхідно оплачувати в іноземній валюті, зазначає видання.