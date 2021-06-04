Рибний скандал: ЄС і Британія дійшли згоди

Брюсселю і Лондону після затяжних гострих переговорів вдалося досягти домовленостей щодо рибної ловлі у водах, які поділяють континент і британські острови. Країни передумали сваритися і розвивати конфлікт, повідомляє Лента.Ру.

Сторони оголосили про угоду ввечері 2 червня, вона охоплює решту 2021 року, і, стосовно окремих видів риб - 2022 рік, пише Financial Times. Подібні домовленості зазвичай досягаються ще до початку календарного року, щоб у рибалок була можливість орієнтуватися в обсягах вилову. Однак дискусія Британії та Європейського союзу затягнулася через те, що угоду про свої подальші відносини після Brexit сторони погодили тільки в кінці 2020 року.

За час, поки переговори щодо рибної ловлі ще велися, Британія і ЄС встигли опинитися на межі конфлікту. Так, Великобританія спробувала заборонити вилов у своїх водах в Північному морі, пояснюючи це турботою про екологію, а також перешкодити французьким рибалкам ловити рибу в районі острова Джерсі.

В результаті останнього інциденту з Джерсі Франція ввела в протоку два морських патрульних катери, які пробули там до прибуття Королівських військово-морських сил. До того Париж також погрожував відключити електропостачання на острові в знак протесту проти змін умов вилову риби й навіть вигнати з країни британські банки.