4 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлерів, Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії, повідомляє УНИАН.

В Україні - День господарських судів, у США - День обізнаності про насильство із застосуванням зброї, День безпеки, День «Зухвалість надії», День коньяку, День старих дів, День кошика для покупок, День «Обійміть свою кішку», День пампуха, День сиру, День «Обійміть атеїста», у Британії - День коворкінгу, День риби з картоплею фрі, в Нідерландах - День дідуся і бабусі, у Казахстані - День державних символів, на Маршаллових Островах - День молоді, в Естонії - День прапора, у Китаї - День пам'яті жертв різанини на площі Тяньаньмень, на Багамах - День праці, у Фінляндії - День прапора Оборонних сил, в Угорщині - День національної єдності, у Молдові - День банківського працівника, у Польщі - День свободи і громадянських прав, у Тонга - День незалежності, у Гані - День пам'яті повстання.

Пам'ятні дати 4 червня, річниці та події

У 1391 році в іспанській Севільї почався антиєврейський погром. Було вбито 4 тисячі людей, безліч євреїв прийняли насильницьке хрещення. Погроми перекинулися на інші міста - Кастилії та Арагона. Частина іспанських євреїв переселилася до Португалії, Алжиру та Марокко.

У 1665 році іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Островів Злодіїв, відкритих Магелланом (він назвав їх Острова Трикутного Вітрила), на Маріанські.

У 1800 році у Вашингтоні було завершено будівництво Білого дому, і до нього відразу ж в'їхали перші мешканці – другий президент США Джон Адамс із дружиною Абігайль. Офіційна резиденція президента розташована в самому центрі Вашингтона – на Пенсильванія-авеню. Будівля була побудована за проектом архітектора Джеймса Хобена, а ділянку для будівництва вибирав сам Джордж Вашингтон – перший президент США. Традиційна назва закріпилася за резиденцією майже відразу ж. Річ у тім, що облицьована білим вірджинським пісковиком будівля сильно виділялася серед навколишніх будинків, побудованих із червоного граніту. У 1902 році президент Теодор Рузвельт оголосив «Білий дім» - офіційною назвою президентської резиденції. У 1948 році при президентові Трумена Білий дім був повністю реконструйований. Під ним був побудований двоповерховий підвал, який служить штабом оперативного керівництва зовнішньополітичними і військовими акціями президента. Кожна президентська сім'я залишила в ньому щось від себе. Тут зберігаються цукорниця Марти Вашингтон, срібний кавник Абігайль Адамс, туалетний столик Елеонори Рузвельт. Основна будівля досі залишається житловим приміщенням, де розташовані апартаменти президентської сім'ї, інтер'єр яких витриманий у стилі 18 і 19 століть. Усі президентські адміністративні приміщення, включаючи знаменитий Овальний кабінет, де неодноразово вирішувалася доля Америки, розташовані в західному крилі.

У 1896 році пройшло випробування першого автомобіля, побудованого Фордом. Був і казус – презентацію затримали на годину. Як виявилося, автомобіль ширший, ніж двері цеху, в якому його збирали.

У 1917 році на урочистому засіданні Ради піклувальників Колумбійського університету вперше були оголошені лауреати премії, заснованої згідно із заповітом «батька нової журналістики» Джозефа Пулітцера, і на згадку про нього та його ідеали названої Пулітцерівською. Заповітом передбачалися премії в 13 номінаціях – 4 у журналістиці, 4 у літературі, 4 «подорожуючих» і 1 – в освіті, проте у перший рік Рада оголосила про проведення конкурсу лише в семи номінаціях, причому в трьох із цих конкурсів переміг кандидат «не присуджувати». Тобто, Пулітцерівська комісія з присудження премії з перших же днів свого існування заявила про дуже високі вимоги до претендентів. Сам заповідач уповноважив комісію «утримати будь-яку з премій, здобуття якої виявляться нижчими за стандарти якості, прийняті в його виданнях».

У 1925 році був заснований автомобільний концерн «Крайслер».

У 1942 році в цей день Гленну Уоллічсу з фірми грамзапису «Capitol Records» спало на думку розіслати нові платівки на всі впливові радіостанції країни з надією, що ті будуть передавати цю музику в ефір. Невдовзі це стало звичайною практикою для всіх фірм грамзапису.

У 1956 році Держдепартамент США опублікував «секретну» доповідь Микити Хрущова на XX з'їзді КПРС «Про культ особистості і його наслідки». Зміст доповіді того ж дня прозвучав в ефірі Радіо «Вільна Європа».

У 1969 році в Ізраїлі був ухвалений закон, згідно з яким національна валюта повинна називатися шекелем. Однак, згідно з формулюванням закону, момент для його ратифікації визначався міністром фінансів, тому країна користувалася лірами ще майже 11 років, до лютого 1980 року.

У 1999 році вперше був виявлений вірус «Worm.ExploreZip», що вразив тисячі комп'ютерів світу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 червня вшановує пам'ять мучеників Василіска, а також Іоанна-Володимира, князя сербського, і святих отців II Вселенського Собору. У народі день назвали Солов'їний, або Василіск.

Що сьогодні не можна робити

У це свято не можна працювати в полі, у також на городі – все заросте волошками.

Прикмети на 4 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- гроза – до багатого врожаю;

- густий туман – літо буде грибним;

- соловей заспівав – погода найближчими днями буде хорошою, без дощів.