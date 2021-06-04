Токіо відхилило протест Москви через інцидент з японським судном біля Сахаліну

Японія не приймає протест, який був заявлений раніше японському посольству в Росії у зв'язку з інцидентом з японським рибальським судном "Ейхомару-172" біля берегів острова Сахалін, повідомляє ТАСС.

З такою заявою в п'ятницю на пресконференції в Токіо виступив міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі.

"Що стосується протесту російської сторони, то ми його не приймаємо і вимагаємо якнайшвидшого звільнення судна і його екіпажу" , - сказав він.

За словами Мотегі, Японія має у своєму розпорядженні дані, що японське судно в момент затримання російськими прикордонниками було в ексклюзивній економічній зоні Японії.