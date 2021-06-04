Гейтс определился с местом для своего нового ядерного реактора

Керівники американських енергетичних компаній TerraPower і PacifiCorp Білл Гейтс і Уоррен Баффет вибрали локацію для спільного проєкту будівництва ядерного реактора нового покоління Natrium. Безвідхідну станцію розмістять в американському штаті Вайомінг на території колишньої вугільної шахти, повідомляє Лента.Ру.

Мільярдери Білл Гейтс і Уоррен Баффет заявили, що реактор на швидких нейтронах побудують в найбільшому вугледобувному штаті країни, пише The Guardian. Точне місце установки станції оголосять до кінця 2021 року. Проєкт охоплює реактор з натрієвим теплоносієм і накопичувачем енергії на основі розплавів солей з максимальною потужністю до 500 мегават.

Передбачається, що використання вдосконаленого реактора на безвуглецевій технології доповнить програму переходу до альтернативних джерел енергії в цілях захисту від глобальної зміни клімату.

"Ми вважаємо, що Natrium змінить правила гри в енергетичній галузі" , - висловився Гейтс на пресконференції у Вайомінгу.

Ініціативу енергогігантів підтримав губернатор штату Марк Гордон. В кінці 2020 року, міністерство енергетики США виділило TerraPower 80 мільйонів доларів для розробки проєкту Natrium. Загальна вартість установки складе близько одного мільярда доларів.

Розробку технології реактора нового покоління компанія TerraPower веде вже понад 15 років. Експерти в ядерній енергетиці попереджають, що нові реактори можуть нести ще більші ризики, ніж традиційні.

Для вдосконалених станцій збагачувати паливо доведеться з більшою швидкістю, що може стати привабливою областю для бойовиків, які прагнуть створити небезпечну ядерну зброю.

У 2011 році Білл Гейтс заявив, що на відміну від звичайних реакторів на збагаченому паливі, TerraPower буде використовувати збіднений уран і зможе працювати на одній «заправці» близько 60 років.