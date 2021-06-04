У РФ силовики відпустили опозиціонера Гудкова

Колишнього депутата Держдуми Дмитра Гудкова відпустили через 48 годин з моменту затримання. Запобіжний захід йому обирати не стали.

Силовики висадили Гудкова в центрі Москви. Слідство не стало звертатися до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Після звільнення Гудков розповів, що статус підозрюваного з нього не знято, і припустив, що "вони не зупиняться", маючи на увазі своє кримінальне переслідування. Порушену проти нього справу Гудков назвав "абсурдним справою про смердючому підвалі".