Курс валют НБУ на 4 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 июня, снизился до отметки 27.34 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 33.26 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 38.71 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 июня 2021 года.
Курс швейцарского франка упал на 4 коп до 30.33 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 7.47 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.340000
|EUR
|Евро
|33.257700
|RUB
|Рубль
|0.373170
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.714800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.332300
|PLN
|Польский злотый
|7.470600