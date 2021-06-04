Резніков заявив про падіння підтримки євроінтеграції серед молоді

В Україні знижується підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції серед молоді, вважає віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє Кореспондент.

За його словами, особливо велике розчарування в тих регіонах, де євро-спрямування завжди були високими. Резніков уточнив, що за останні два роки така підтримка впала на 5%.

"За останні два роки підтримка ідей європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася. Я повинен це констатувати - на 5%. Причому найбільше зниження - в регіонах, де ця підтримка завжди була високою. А також серед молоді, яка завжди була проєвропейською. Це ознака розчарування в європейському векторі найбільших його прихильників", - вважає він.