Ердоган викликав скандал після вакцинування третьою дозою

Президент Туреччини 67-річний Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що отримав три дози вакцини проти коронавірусу, після чого піддався критиці через те, що в країні не вистачає вакцин для ключових співробітників, повідомляє Кореспондент.

Ердоган отримав свою першу дозу вакцини китайського виробництва Sinovac 14 січня і став одним з перших людей в Туреччині, вакцинованих від коронавірусної інфекції, пише The Times. Він отримав другу дозу вакцини Sinovac 11 лютого, а на цьому тижні стало відомо, що 10 березня він отримав третю дозу. При цьому турецький лідер заявив, що зробив третє щеплення, щоб перевірити, чи підвищиться рівень його антитіл.

Vatandaşa 1 doz bile yok, Erdoğan'a 3 doz aşı... — Engin Özkoç (@enginozkoc) June 1, 2021

Однак турецький президент не повідомив, чи була це вакцина Sinovac або вакцина Pfizer, яку також закупила Туреччина. Водночас коли турецький лідер отримав додаткову дозу, людям, які мають перше щеплення препаратом Pfizer, сказали, що їм доведеться почекати 12 тижнів, а не один місяць, через брак вакцин в Туреччині.

Енгін Озкоч, глава парламентської групи основної опозиційної партії, сказав: "Немає навіть однієї дози для громадян, але відразу три для Ердогана". На сьогодні в Туреччині було зроблено майже 30 млн уколів, причому 12 млн осіб - 15,4% населення - отримали дві дози. Працівникам туризму приділили пріоритетну увагу в рамках зусиль Анкари щодо запуску галузі, на частку якої припадає понад 10% її ВВП.

Однак іншим ключовим працівникам, таким як вчителі, довелося довше чекати вакцинації. Всім, у кого був позитивний результат тесту на вірус, також забороняється робити щеплення протягом шести місяців.