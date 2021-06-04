Мін'юст США оцінив збиток від штурму Капітолію

Міністерство юстиції США оцінило збиток, завданий будівлі Капітолію в результаті штурму прихильниками колишнього президента США Дональда Трамп, в $1,5 млн, повідомляє УНИАН.

Оцінка збитку представлена в документах судового розгляду у справі одного з учасників заворушень. Сторона обвинувачення хоче стягнути цю суму з підсудних. Ті, кого визнають винним у скоєнні менш тяжких правопорушень, заплатять по $500, а ті, хто виявиться винним за більш серйозною статтею - $2 тис.

Представники головного архітектора Капітолію підтвердили, що в основі підрахунків підготовлена ним оцінка збитку. В результаті штурму Капітолію були пошкоджені предмети мистецтва і меблі, що мають історичну цінність.

Штурм Капітолію: деталі

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку з штурмом Капітолію було арештовано понад 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію.