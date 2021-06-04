В Україні збільшився попит на підтримані іномарки

Асоціація автовиробників України заявила про рекордну реєстрацію старих авто в травні - 33,2 тис. одиниць, що на 8% більше, ніж рік тому і майже в чотири рази більше в порівнянні з травневими реєстраціями нових авто, повідомляє Кореспондент.

Розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто. Відзначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. Таких було зареєстровано 5,6 тис. авто.

На другому місці - Ford - 3,2 тис. авто, замикає топ-3 Renault - майже 3 тис. автомобілів.

"Найпопулярнішим автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2205 авто з пробігом цієї моделі. Всього за п'ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тис. легкових авто з пробігом" , - заявили в Асоціації автовиробників.