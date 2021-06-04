В Туреччині випав сніг
У четвер, 3 червня, у декількох провінціях Туреччини на узбережжі Чорного море випав сніг. У деяких місцях товщина снігового покриву перевищила чотири сантиметри, повідомляє Обозреватель.
Опади випали в ряді високогірних сіл чорноморських провінцій Стамбул, Різе, Болу.
Засніжило також популярний гірськолижний курорт на вулкані Ерджієс в провінції Кайсері в центрі Туреччини.
"Ще вчора була прекрасна погода. Вранці ми прокинулися – все навколо в снігу. Це не зима, а літо, червень!" – розповіли місцеві жителі.