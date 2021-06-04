В Туреччині випав сніг

У четвер, 3 червня, у декількох провінціях Туреччини на узбережжі Чорного море випав сніг. У деяких місцях товщина снігового покриву перевищила чотири сантиметри, повідомляє Обозреватель.

Опади випали в ряді високогірних сіл чорноморських провінцій Стамбул, Різе, Болу.

Засніжило також популярний гірськолижний курорт на вулкані Ерджієс в провінції Кайсері в центрі Туреччини.

"Ще вчора була прекрасна погода. Вранці ми прокинулися – все навколо в снігу. Це не зима, а літо, червень!" – розповіли місцеві жителі.

На узбережжі Чорного моря випав сніг. Джерело: Beyaz Gazete

Місцеві жителі здивувалися снігу влітку. Джерело: Beyaz Gazete

У Туреччині засніжило. Джерело: Beyaz Gazete

Товщина снігового покриву перевищила 4 см. Джерело: Beyaz Gazete