Протасевич визнав провину в організації акцій протесту
Затриманий в Мінську співзасновник визнаного екстремістським у Білорусі Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич визнав провину в організації несанкціонованих акцій протесту після виборів президента в 2020 році, повідомляє "Интерфакс".
"Я відразу визнав провину за 342 статтею (організація дій, що грубо порушують громадський порядок), організація масових несанкціонованих акцій", - заявив Протасевич в інтерв'ю телеканалу ОНТ.
Він додав, що був одним із тих, хто опублікував заклики до протестів.
"Заклики, які опублікував я, зокрема, стали наслідком того, що на вулиці почалися по суті неконтрольовані заворушення і три дні Мінськ жив у хаосі", - сказав Протасевич.