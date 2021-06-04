Протасевич визнав провину в організації акцій протесту

Затриманий в Мінську співзасновник визнаного екстремістським у Білорусі Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич визнав провину в організації несанкціонованих акцій протесту після виборів президента в 2020 році, повідомляє "Интерфакс".

"Я відразу визнав провину за 342 статтею (організація дій, що грубо порушують громадський порядок), організація масових несанкціонованих акцій", - заявив Протасевич в інтерв'ю телеканалу ОНТ.

Він додав, що був одним із тих, хто опублікував заклики до протестів.