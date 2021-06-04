Через зливи у місті Дніпро затопило 90 будинків (фото)

У місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах в результаті злив 2-3 червня і значної засміченості річища річки Гнилокіш відбулося підняття рівня води до 35 см. В результаті підтопило будинки, посилаючись на пресслужбу ДСНС, повідомляє РБК-Україна.

Так, сталося підтоплення 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарства. Жертв і постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. 300 м3 води, розпиляли та прибрали 7 дерев, вивільнили 2 автомобілі.

Станом на сьому ранку 4 червня роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується.