Ані Лорак у білосніжній сукні зачарувала мережу

Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася в мережі спокусливим образом, позуючи на пляжі, повідомляє УНИАН.

Кадр зі зйомок кліпу на пісню "Роздягнена" артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Кароліна постала в трендовій білосніжній сукні з відкритими плечима і високими розрізами. Таке вбрання вдало підкреслило ідеальну фігуру зірки - соковиті груди й тонку талію. На камеру Ані позує босоніж, її волосся зібране. Також фоловери оцінили її ідеальну засмагу й стрункі ніжки.