Арктичний лід тане швидше, ніж вважалося раніше

Морський лід в прибережних районах Арктики стоншується зі швидкістю від 70 до 100% швидше, ніж було встановлено раніше. Це може мати тривожні наслідки для зміни клімату, повідомляє Обозреватель.

До такого висновку прийшли вчені з Британської університетського коледжу Лондона (UCL), передає France24﻿.

"Ми вважаємо, що наші нові розрахунки – це великий крок вперед в плані більш точної інтерпретації даних, які ми отримуємо з супутників" , – розповіла співавторка дослідження, професорка UCL Жюльєн Строве.

Льоди в Арктиці

Вона зазначила, нове дослідження може бути використано для більш точної оцінки роботи кліматичних моделей, які прогнозують наслідки довгострокового зміни клімату в Арктиці.

За словами Строве, цей регіон, де знаходиться мільйони квадратних кілометрів льоду, що необхідний для підтримки температури на планеті, нагрівається в три рази швидше, ніж в світі.

Вчені пояснили, що товщина морського льоду оцінюється шляхом вимірювання висоти льоду над водою. Але це вимір спотворюється через те, що сніг ускладнює крижини. Але це було скориговано за допомогою карти висоти снігового покриву в Арктиці, яка, за словами вчених, не враховувала вплив зміни клімату.

Сніговий покрив

"Попередні розрахунки товщини морського льоду засновані на сніговій карті, оновленої 20 років тому. Наші розрахунки вперше пояснюють це зменшення глибини снігового покриву і припускають, що морський лід тоншає швидше, ніж ми думали" , – сказав аспірант, який керував дослідженням Роббі Маллет.

Маллетт зазначив, що товщина морського льоду по всьому регіону має вирішальне значення, тому що це "чутливий індикатор здоров'я Арктики". За його словами, більш товстий лід діє як изолирующее ковдру, не дозволяючи океану нагріти атмосферу взимку і захищаючи океан від сонячних променів влітку.