Коломойський прокоментував можливість потрапляння до реєстру олігархів

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував можливість попадання свого прізвища в офіційний реєстр олігархів, повідомляє Радіо Свобода.

"Морально я готовий потрапити в реєстр олігархів. Не хотілося б, звичайно, бути "білою вороною" і опинитися одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? тепер ще й офіційно до реєстру внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку "Олігарх", - зазначив він.

У той же час Коломойський додав, що ця його позиція буде актуальною, тільки якщо законопроєкт приймуть у такій редакції, зараз.

"Якщо наслідки будуть тільки такі, які прописані в нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє "готовий" не поширюється на наступні редакції. Я не, як юний піонер, я не завжди готовий", - зазначив олігарх.

На питання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутися своїх бізнес або медіаактивів, щоб не потрапити в цей реєстр, Коломойський зазначив, що "нічого продавати під дулом пістолета не збирається".

На уточнення, чи буде він готовий звітувати в такому випадку про свої доходи, як це передбачено в нинішній редакції законопроєкту, Коломойський відповів, що так.

"Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так все знають", - пояснив він і додав про готовність звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть.

"Будемо робити все по закону. Ось як тільки закон приймуть, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми якось по закону намагаємося жити. Те що написано, те й робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо", - підсумував олігарх.

Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статком у 1,8 мільярда доларів.