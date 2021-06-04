Эхо госрегулирования: премиальные АЗС зарабатывают, а бюджетные – в убытках

Установленная Кабмином 2 июня максимальная цена бензина А-95 (29,92 грн/л) и дизельного топлива (27,71 грн/л) позволяет премиальным брендам АЗС зарабатывать 1,4 грн на каждом проданном литре бензина и 3,3 грн – на литре дизтоплива, повідомляє UBR.

Однако бюджетные сети могут получить лишь полторы гривны за литр ДТ, а бензин продают сейчас и вовсе себе в минус: за продажу литра этого топлива они должны доплачивать 70 копеек. Однако это только в случае, если заправщики работают честно и продают "заводской бензин с выдачей фискального чека".

К такому выводу пришел аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн на основании подсчетов затрат компаний и скидок, которые те стали предлагать после правительственного ограничения стоимости топлива.

С 2 июня базовая, определяемая на основании зарубежных котировок, цена бензина и дизеля, к которой Кабмин позволяет добавить сетям пять и семь грн соответственно, составляет 24,92/л для бензина и 20,91 грн/л для ДТ.

Куюн отмечает, что поставщики не продают сетям горючее по цене котировок, добавляя к ней свою премию в 60-65 копеек на литре. Однако, помимо этого, существуют и другие затраты компаний:

логистика – транспортировка от завода через границу до нефтебазы и АЗС – стоит 80 копеек на литре;

эксплуатационные затраты – для реализации каждого литра сетям необходимо потратить на зарплату сотрудникам, охрану, электричество и пр. 1,5 грн.

Оставшаяся часть расходов приходится на скидки. Без них в Украине, ссылается аналитик "А-95" на данные опроса компании, отпускают лишь 10-12% розничного топлива. После начала госрегулирования эту статью пришлось существенно сократить – если ранее премиальные сети продавали бензин и дизель со средней скидкой в 2,5 грн/л, то сейчас они не превышают 75 копеек.

В то же время у компаний-дискаунтеров скидки снизились не столь сильно – с 1,5 грн до 1,2 грн/л. Таким образом для этих брендов торговля бензином сейчас должна быть убыточной. Однако их прибыль минует "кассу", считает Куюн.

"У немалого количества станций чеки вообще не пробиваются по базе налоговой службы (последняя на это не реагирует), а, соответственно, также являются "липовыми". И это является признаком того, что налоги с продажи такого топлива утонут в "налоговых ямах" и затем осядут в карманах всех участников схемы. И вот это и формирует основную прибыль таких станций" , – поясняет аналитик.

В то время как экономсети, в условиях отсутствия успехов государства в борьбе с теневым рынком и ограничения наценки сетей выигрывают, премиальные бренды не могут монетизировать свои "качество и сервис".