У Китаї потяг роздавив 9 осіб

На північному заході Китаю в провінції Ганьсу щонайменше дев'ять осіб загинули при наїзді поїзда на робітників залізниці. Про це, посилаючись на китайські ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що інцидент стався сьогодні приблизно о 5:25 за місцевим часом (00:25 за Києвом) на території міського округу Цзіньчан. Поїзд, що прямував з Урумчі (Сіньцзян-Уйгурський автономний район) в Ханчжоу (провінція Чжецзян), наїхав на робітників, які проводили будівельні роботи на залізничних коліях.

Інших подробиць трагедії поки немає. На місці ведуться рятувальні роботи. Причини інциденту встановлюються.