Укрзалізниця призначила 11 поїздів до моря

Українці, не зважаючи на дощову і прохолодну погоду, вже щосили планують відпустки. Тому "Укрзалізниця" (УЗ) призначила на червень 11 нових і додаткових поїздів до моря, повідомляє Сьогодні.

З 3 червня – № 269/270 Лисичанськ – Одеса . Поїзд ходить через день по непарних числах.

. Поїзд ходить через день по непарних числах. З 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ Зворотно з Генічеська поїзд курсуватиме з 6 червня.

Зворотно з Генічеська поїзд курсуватиме з 6 червня. З 4 червня – № 282/281 Хмельницький – Генічеськ .

. З 5 червня – № 280/279 Жмеринка – Генічеськ .

. З 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ . Поїзд ходитиме по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

. Поїзд ходитиме по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах. З 10 червня – № 472/471 Дніпро – Бердянськ . Поїзд курсуватиме по парних числах, назад – по непарних.

. Поїзд курсуватиме по парних числах, назад – по непарних. З 10 червня – № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (через Запоріжжя). Поїзд ходитиме по парних числах, назад – по непарних.

(через Запоріжжя). Поїзд ходитиме по парних числах, назад – по непарних. З 11 червня – № 261/262 Харків – Бердянськ .

. З 11 червня – № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка – Бердянськ .

. З 15 червня – № 213/214 Суми – Одеса . Поїзд курсуватиме по непарних числах,

. Поїзд курсуватиме по непарних числах, З 17 червня – № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд ходитиме по непарних числах.

УЗ також нагадала про необхідність носити маски і користуватися санітайзером під час подорожі.