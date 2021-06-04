Укрзалізниця призначила 11 поїздів до моря
Українці, не зважаючи на дощову і прохолодну погоду, вже щосили планують відпустки. Тому "Укрзалізниця" (УЗ) призначила на червень 11 нових і додаткових поїздів до моря, повідомляє Сьогодні.
- З 3 червня – № 269/270 Лисичанськ – Одеса. Поїзд ходить через день по непарних числах.
- З 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ Зворотно з Генічеська поїзд курсуватиме з 6 червня.
- З 4 червня – № 282/281 Хмельницький – Генічеськ.
- З 5 червня – № 280/279 Жмеринка – Генічеськ.
- З 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ. Поїзд ходитиме по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.
- З 10 червня – № 472/471 Дніпро – Бердянськ. Поїзд курсуватиме по парних числах, назад – по непарних.
- З 10 червня – № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (через Запоріжжя). Поїзд ходитиме по парних числах, назад – по непарних.
- З 11 червня – № 261/262 Харків – Бердянськ.
- З 11 червня – № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка – Бердянськ.
- З 15 червня – № 213/214 Суми – Одеса. Поїзд курсуватиме по непарних числах,
- З 17 червня – № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд ходитиме по непарних числах.
УЗ також нагадала про необхідність носити маски і користуватися санітайзером під час подорожі.