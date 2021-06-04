Санкцій замало, потрібен вирок, – Яценюк про справу Медведчука

Після введених санкцій як тактичного кроку важливо, щоб кримінальне провадження стосовно Віктора Медведчука – підозра й обвинувальний акт – були направлені в суд і щоб там був обвинувальний вирок, заявив﻿ прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Сьогодні.

Він наголосив, що зараз багато хто борються з Медведчуком, але ще кілька років тому було інакше. За його словами, Медведчук купив значну частину ЗМІ, які боролися проти нього.

"У 2016 році фракція "Народного фронту" в парламенті вперше подала заяву про скоєння злочину Медведчуком. І тоді депутат Левус і депутат Висоцький виступали від фракції партії, яку я очолював, з вимогою до генерального прокурора, до Служби безпеки та всієї правоохоронної системи розпочати кримінальне провадження проти Медведчука", – нагадав Яценюк.

Потім у 2018 році "Народний фронт" заблокував парламент з вимогою притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності.

"Так само у 2018 році за нашою ініціативою ми прийняли постанову Верховної Ради України про запровадження санкцій проти телеканалів, які вже Володимир Зеленський закрив на підставі цієї постанови", – додав він.