Санкцій замало, потрібен вирок, – Яценюк про справу Медведчука
Після введених санкцій як тактичного кроку важливо, щоб кримінальне провадження стосовно Віктора Медведчука – підозра й обвинувальний акт – були направлені в суд і щоб там був обвинувальний вирок, заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Сьогодні.
Він наголосив, що зараз багато хто борються з Медведчуком, але ще кілька років тому було інакше. За його словами, Медведчук купив значну частину ЗМІ, які боролися проти нього.
"У 2016 році фракція "Народного фронту" в парламенті вперше подала заяву про скоєння злочину Медведчуком. І тоді депутат Левус і депутат Висоцький виступали від фракції партії, яку я очолював, з вимогою до генерального прокурора, до Служби безпеки та всієї правоохоронної системи розпочати кримінальне провадження проти Медведчука", – нагадав Яценюк.
Потім у 2018 році "Народний фронт" заблокував парламент з вимогою притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності.
"Так само у 2018 році за нашою ініціативою ми прийняли постанову Верховної Ради України про запровадження санкцій проти телеканалів, які вже Володимир Зеленський закрив на підставі цієї постанови", – додав він.
Яценюк підкреслив, що
"основне, що мав Медведчук, чим він торгував до сьогоднішнього дня, – він торгував впливом. Він торгував тим, що Володимир Путін призначив Медведчука генерал-губернатором України".