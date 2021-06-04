Санкцій замало, потрібен вирок, – Яценюк про справу Медведчука

Санкцій замало, потрібен вирок, – Яценюк про справу Медведчука

Після введених санкцій як тактичного кроку важливо, щоб кримінальне провадження стосовно Віктора Медведчука – підозра й обвинувальний акт – були направлені в суд і щоб там був обвинувальний вирок, заявив﻿ прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Сьогодні.

Він наголосив, що зараз багато хто борються з Медведчуком, але ще кілька років тому було інакше. За його словами, Медведчук купив значну частину ЗМІ, які боролися проти нього.

"У 2016 році фракція "Народного фронту" в парламенті вперше подала заяву про скоєння злочину Медведчуком. І тоді депутат Левус і депутат Висоцький виступали від фракції партії, яку я очолював, з вимогою до генерального прокурора, до Служби безпеки та всієї правоохоронної системи розпочати кримінальне провадження проти Медведчука", – нагадав Яценюк.

Потім у 2018 році "Народний фронт" заблокував парламент з вимогою притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності.

"Так само у 2018 році за нашою ініціативою ми прийняли постанову Верховної Ради України про запровадження санкцій проти телеканалів, які вже Володимир Зеленський закрив на підставі цієї постанови", додав він.

Яценюк підкреслив, що "основне, що мав Медведчук, чим він торгував до сьогоднішнього дня, – він торгував впливом. Він торгував тим, що Володимир Путін призначив Медведчука генерал-губернатором України".

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