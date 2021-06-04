Трамп має намір довести, що в нього вкрали перемогу на виборах
45-й президент США Дональд Трамп не хоче відступати та збирається довести, що в нього вкрали перемогу на виборах президента у 2020 році. Він не хоче слухати союзників, які вмовляють його рухатися далі, повідомляє Букви.
Журналісти посилаються на союзників та радників Трампа. Ті стверджують, що він впевнений в існуванні
"теорії змови" проти нього, як президента США та збирається довести, що під час виборів в листопаді було багато випадків шахрайства і в нього
"вкрали вибори".
Люди з оточення Трампа вмовляють його відмовитися від ідеї довести свою перемогу та зосередитися на нинішніх політичних процесах.
Але один з радників Трампа сказав, що Трамп слухає тільки
"психів, які сидять в бочці".
Така одержимість Трампа різко розділила членів Республіканської партії. Вони розділилися на тих, хто не вірить в існування
"великої брехні" проти Трампа та тих, хто захищають
"перемогу" Трампа.
Навіть після того, як Трамп залишив Овальний кабінет, він залишається найбільш впливовою фігурою в Республіканській партії та має сильну підтримку серед її членів. Його лідерство та вплив зберігаються попри те, що його заблокували в соціальних мережах та рідко з’являється на публіці. Планується, що його
"масштабне повернення" відбудеться на цих вихідних в Північній Кароліні, де заплановано з’їзд Республіканської партії.