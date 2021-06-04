Трамп має намір довести, що в нього вкрали перемогу на виборах

45-й президент США Дональд Трамп не хоче відступати та збирається довести, що в нього вкрали перемогу на виборах президента у 2020 році. Він не хоче слухати союзників, які вмовляють його рухатися далі, повідомляє Букви.

Журналісти посилаються на союзників та радників Трампа. Ті стверджують, що він впевнений в існуванні "теорії змови" проти нього, як президента США та збирається довести, що під час виборів в листопаді було багато випадків шахрайства і в нього "вкрали вибори" .

Люди з оточення Трампа вмовляють його відмовитися від ідеї довести свою перемогу та зосередитися на нинішніх політичних процесах.

Але один з радників Трампа сказав, що Трамп слухає тільки "психів, які сидять в бочці" .

Така одержимість Трампа різко розділила членів Республіканської партії. Вони розділилися на тих, хто не вірить в існування "великої брехні" проти Трампа та тих, хто захищають "перемогу" Трампа.