На збройовому заводі в Сербії сталася пожежа й лунали вибухи

4 червня близько 1:30 ранку за місцевим часом на фабриці "Слобода" сербського оборонно-промислового комплексу почалася пожежа, після чого там вибухнули склади з боєприпасами, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці знаходилися 60 робочих: всі живі, оскільки сховалися в бетонному бомбосховищі.

Були евакуйовані місцеві жителі в прилеглих районах.

Приблизно о 3:20 і 3:22 пролунали потужні вибухи: ймовірно, одночасно вибухнули багато снарядів або запаси вибухових речовин. Осколки розліталися по місту, яке також затягнуло "нестерпним смородом".

Розриви тривали всю ніч і затихли під ранок.

АТ "Фабрика" Слобода Чачак" - сербська компанія з виробництва боєприпасів і зброї, заснована в 1948 році. Колись одне з найбільших підприємств країни, де працювало близько 7000 осіб.