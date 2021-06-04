Знаменитому бульдогові на капоті виповнилося 100 років

3 червня 1921 на капотах відомих вантажівок фірми Mack почали встановлювати знамениті декоративні фігурки у вигляді бульдога, повідомляє Автоцентр.

Рівно 100 років з'явилася одна з найкрасивіших емблем на вантажних автомобілях, які випускала фірма Mack. Історія цієї компанії сходить до 1901 року, коли п'ятеро братів Мак заснували фірму по складанню невеликих автобусів. А з 1905 року вони почали виробництво вантажних автомобілів.

Світову славу принесли компанії вантажівки Mack AC, конструкцію яких розробив інженер Альфред Мейзьюрі. Машина випускалася з 1916 року, в трьох версіях - вантажопідйомністю 3,5 або 5,5 або 7,5 т.

Чотирициліндровий двигун з двома литими чавунними блоками розвивав 75 к. с. Як і у машин відомої французької фірми Renault, радіатор розташовувався позаду капота. Коробка передач була 4-ступенева, привід на задні колеса - ланцюгової. Шини, як і у всіх важких вантажівок того часу, були суцільні. Цікаво, що це був перший в історії вантажівка з металевою кабіною, дах якої була забезпечена сталевими підсилювачами.

У роки Першої світової ця вантажівка поставлявся в збройні сили США і союзників - Англії і Франції. Він перевозив там особовий склад і військові вантажі, використовувався як артилерійський тягач, самоскид і навіть як спецмашина з лебідкою для запуску аеростатів. А 7,5-тонна версія застосовувалася навіть для транспортування в кузові легких танків Renault FT17.

Англійські солдати, які воювали у Франції, дали цій міцній, гарчить машині прізвисько «Бульдог». Після закінчення війни фірма Mack швидко оцінила це прізвисько і зробила його офіційної маркою своїх вантажівок. Більш того, капоти цих машин прикрасили литими декоративними фігурками у вигляді бульдога.

Всього до 1920 року було випущено близько 4500 автомобілів Mack серії АС. Але на цьому історія не закінчилася: машина виявилася довгожителем. З 1923 року вона отримала 6-циліндровий двигун, вже в 97 - 120 к. с., а в 1932 році з'явився самоскид АС6 - з мотором в 150 к. с. Були і тривісні варіанти вантажівки. Автомобіль широко застосовувався в різних сферах господарства. На його базі випускалися і самоскиди, і різні спеціальні машини, в тому числі пожежні.

Випуск вантажівок Mack AC припинився тільки в 1938 році. За весь цей час було виготовлено 40 299 автомобілів. І більшість з них було прикрашено фігуркою бульдога.