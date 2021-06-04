Хокей: канадці сенсаційно відправили росіян додому
Збірна Канади, яка насилу вийшла в плей-офф чемпіонату світу з хокею в Ризі, в 1/4 фіналу обіграла команду олімпійського комітету Росії, повідомляє УНИАН.
Канадці на цьому турнірі виступають без своїх зіркових гравців. Однак і резервний склад "кленового листя" взяв гору над росіянами, які вважалися фаворитом дуелі.
Основний час матчу завершився внічию - 1:1. А в овертаймі "три на три" Канада реалізувала свій момент і пробилася в півфінал.
Відзначимо, що на чемпіонатах світу російські хокеїсти в попередній раз перемагали канадців ще в 2011 році, після чого програли в чотирьох матчах поспіль.
ОКР - Канада 1:2 ОТ
Шайби: 34:32 Тімкін (Орлов, Каменєв) - 1:0, 45:03 Енріке (Браун, Комтуа) - 1:1, 02:12 ОТ Мангіпейн (Стетчер) - 1:2
Відеоогляд матчу опублікував YouTube-каналі IIHF Worlds 2021.
У півфіналі збірна Канади зіграє проти США. За другу путівку до фіналу поборються Фінляндія і Німеччина.
ЧС-2021 з хокею: що потрібно знати
- 84-й чемпіонат світу проходить в Ризі з 21 травня по 6 червня. Турнір також повинна була приймати Білорусь, але її позбавили цього права.
- На груповому етапі в групі А виступали збірні Чехії, Швеції, Словаччини, Швейцарії, Данії, Великобританії, Білорусі та команда олімпійського комітету Росії. У групі В грали Канада, Фінляндія, США, Німеччина, Італія, Норвегія, Казахстан і господарі турніру Латвія. У плей-офф пройшли по чотири найкращі команди з кожної групи
- На груповому етапі збірна Канади встановила особистий антирекорд.