Хокей: канадці сенсаційно відправили росіян додому

Збірна Канади, яка насилу вийшла в плей-офф чемпіонату світу з хокею в Ризі, в 1/4 фіналу обіграла команду олімпійського комітету Росії, повідомляє УНИАН.

Канадці на цьому турнірі виступають без своїх зіркових гравців. Однак і резервний склад "кленового листя" взяв гору над росіянами, які вважалися фаворитом дуелі.

Основний час матчу завершився внічию - 1:1. А в овертаймі "три на три" Канада реалізувала свій момент і пробилася в півфінал.

Відзначимо, що на чемпіонатах світу російські хокеїсти в попередній раз перемагали канадців ще в 2011 році, після чого програли в чотирьох матчах поспіль.

ОКР - Канада 1:2 ОТ

Шайби: 34:32 Тімкін (Орлов, Каменєв) - 1:0, 45:03 Енріке (Браун, Комтуа) - 1:1, 02:12 ОТ Мангіпейн (Стетчер) - 1:2

Відеоогляд матчу опублікував YouTube-каналі IIHF Worlds 2021.

У півфіналі збірна Канади зіграє проти США. За другу путівку до фіналу поборються Фінляндія і Німеччина.

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