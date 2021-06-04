Найбільший седан Kia розсекречений в деталях

Флагманський седан K900 допрацювали зовні і переглянули моторну гамму, повідомляє Автоцентр.

Південнокорейська марка представила оновлений седан Kia K900, який також відомий як Кіа К9. Актуальне покоління моделі надійшло в продаж в 2018 році. Зміни торкнулися як зовнішності, так і моторної гами. Тепер флагман Kia виглядає більш завершеним.

У нього інша, більш великі ґрати радіатора, нові логотипи і оновлена світлотехніка. Задні ліхтарі позбулися подвійних секцій і тепер з'єднані тонкою смугою з хромованою вставкою. Через це місце для номерного знака довелося перенести з кришки багажника на бампер.

Зміни в салоні Kia K9 менш значні. Мабуть, головне з них - центральний екран системи мультимедіа, який помітно підріс в розмірах і тепер становить 14,5 дюймів - як в середньостатистичному ноутбуці! Всі необхідні оновлення відтепер «прилітають» по повітрю, а управляти інформаційно-розважальною системою можна зі смартфона. Крім того, виробник додав можливість розпізнавання водія по відбитку пальця. Це означає, що мультимедіа тепер може запам'ятовувати налаштування крісла, дзеркал і багато чого іншого.

Уже «в базі» седан оснащений автопілотом другого рівня, який являє собою адаптивний круїз-контроль з функцією утримання в смузі руху і розпізнавання дорожніх знаків.

У процесі оновлення Кіа К900 змінилася і моторна гамма. У ній залишилися колишні 3,8-літровий 315-сильний атмосферний двигун і 3,3-літровий турбований мотор віддачею 370 к.с. Обидва вони працюють в зв'язці з автоматичною коробкою передач. Привід - задній або повний. Відтепер найпотужнішого 5,0-літрового V8, що видає 425 сил, в лінійці немає.

Седан вже можна придбати на рідному ринку марки. Флагманський K900 оцінили в 51 480 - 57 220 доларів в залежності від комплектації та моторів.