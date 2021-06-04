Дефіцит цукру перекрили імпортними поставками: ціни йдуть вниз

Минулого року в Україні значно зменшилися посівні площі і врожайність цукрових буряків. Це призвело до різкого збільшення цін на цукор у першій половині 2021 року, повідомляє UBR.

Компенсувати дефіцит Міністерство економіки вирішило через завезення імпортного цукру-сирцю.

За словами Романа Ласуни, гендиректора Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), ще у 2019 році стала помітною тенденція щодо зменшення виробництва цукру у нас у країні, хоча внутрішні потреби компенсувалися повною мірою.

Проблеми почалися у 2020-му, коли замість необхідних 1,2-1,5 млн тонн, було вироблено тільки 1 млн тонн цукру. Разом з цим відбувся різкий стрибок цін на міжнародному ринку.

Це призвело до того, що вже в березні-квітні цього року було зафіксовано перше значне підвищення вартості цього продукту в Україні.

Подальшою причиною подорожчання стала затримка в отриманні ліцензії на безмитне ввезення близько 40 тонн цукру-сирцю (напівфабрикату) з ЄС, і труднощі з пошуком локальних заводів для його переробки.

Зараз у нас у країні залишилося близько 30 діючих заводів, частина з яких з початку 2021-го зупинили свою діяльність через відсутність сировини.

У результаті сирець був доставлений в Україну тільки до квітня і взятий на переробку в середині травня. З огляду на це, в реалізацію на торгових точках пішли залишки запасів цукру. Це і призвело до рекордного цінника на продукт минулого місяця.

"Якщо на 1 травня його ціна в роздробі становила 25,05 грн, то з поступовим виведенням на ринок перероблених партій сировини, з 1 червня вона опустилася до 24,9 грн - вже на 15 коп. нижче. Були вирішені проблеми з подальшим імпортом сирцю з ЄС, тому чергові поставки повинні перекрити дефіцит в 150 тис. тонн. У результаті чекаємо зниження цін у червні-липні на 1-2 грн ", - говорить Сластьона.

Вирішальним фактором у здешевленні цукру стануть і погодні умови, які безпосередньо впливають на урожай буряка.

Якщо в сезон цукроваріння будуть зібрані мінімальні для України 1,2 тонни овоча, уже в жовтні ціна цукру складе 20 грн / кг. Більш точно можна буде спрогнозувати наприкінці літа.

Аграрії також очікують, що буряка цьогоріч буде достатньо. А компенсувати недостачу торішнього врожаю планують за рахунок збільшення на 10% посівних площ.

Цілком реальною виглядає перспектива того, що Україна зможе забезпечити цукром не тільки себе, але й повернутися на експортні ринки.